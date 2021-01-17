إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار وسط سان فرانسيسكو

قالت شرطة سان فرانسيسكو، إن وسط المدينة شهد إطلاق رصاص، نجم عنه إصابة 5 أشخاص بجروح.
وأضافت الشرطة، في تغريدة على "تويتر"، أن إطلاق النار وقع يوم السبت في حوالي الساعة 21.45 بالتوقيت المحلي (08.45 من يوم الأحد بتوقيت موسكو)، عند تقاطع شارعي إيدي وتايلور.
في البداية، أعلنت الشرطة عن وقوع ثلاثة مصابين خلال إطلاق النار.
وذكرت أنه تم إرسال رجال الإنقاذ والإسعاف إلى مكان الحادث.
ولاحقا قالت الشرطة، في بيان: "يجري التحقيق، في إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق الرصاص"، وأشارت إلى عدم وجود حالات خطيرة بين المصابين.
ونوهت الشرطة، بأن عناصرها عثروا في مكان الحادث، على سلاح ناري فردي.
ولم تقدم الشرطة، أية تفاصيل أخرى عن أسباب وملابسات الحادث.
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