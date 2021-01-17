أول تعليق من الإمارات على وفاة السفير الروسي

أعربت دولة الإمارات اليوم، الأحد، عن خالص تعازيها إلى جمهورية روسيا الاتحادية، بعد وفاة سيرجي كوزنيتسوف السفير الروسي المفوض فوق العادة لدى الدولة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، في بيان لها اليوم الأحد، عن تقديرها العميق لجهود السفير كوزنيتسوف الدؤوبة لتعزيز أواصر التضامن والصداقة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية خلال فترة عمله.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى التقدم الكبير الذي تم أحرازه في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بالقطاعات المختلفة في السنوات الأخيرة.

كما أعربت الوزارة عن تعازيها الحارة لعائلة السفير ولزملائه.

وأعلنت السفارة الروسية في أبو ظبي، اليوم الأحد، وفاة السفير سيرجي كوزنيتسوف عن عمر يناهز 68 عاما.

وأعربت السفارة في بيان لها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حزنها الشديد لرحيل السفير "المفاجئ"، والذي وافته المنية في موسكو، السبت 16 يناير.

وقالت السفارة الروسية في الإمارات في تغريدتها: "تعرب السفارة عن أسفها الشديد للوفاة المفاجئة للسفير والمفوض لروسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سيرجي كوزنتسوف".

وأضاف البيان، أن كوزنيتسوف شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بينها منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال.

وتم تعيين كوزنيتسوف سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل عام 2019، بحسب "روسيا اليوم".