نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتيل وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في سيارة لتوزيع الخبز بسوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بمقتل شخص وجرح 6 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة لنقل الخبز في بلدة سجو في الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية.

وأدى الانفجار، إلى أضرار مادية كبيرة في سوق البلدة الواقعة في ريف مدينة إعزاز وتحت سيطرة فصائل معارضة للحكومة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ووأوضحت وسائل الإعلام المحلية، أن العبوة كانت مزروعة في سيارة "سوزوكي" لبيع الخبز. وتم إسعاف المصابين وإخماد النيران في سوق البلدة.