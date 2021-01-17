مصرف الراجحي | مكاتب حلول الأعمال للشركات والمؤسسات بكل مدينة داخل السعودية

مكاتب حلول الأعمال للشركات بمصرف الراجحي بالسعودية، فقد تم الإعلان عن تدشين مكاتب خاصة من أجل أعمال الشركات والمؤسسات السعودية والتي من خلالها سيقدم مصرف الراجحي الكثير من المنتجات والخدمات والعديد من الحلول المصرفية الغير تقليدية وذلك لجميع عملاء المصرفية الخاصة بالشركات، وقد تم الإعلان عن توقير ما يقرب من 30 فرعاً بجميع مدن المملكة العربية السعودية، وسوف يتم زيادة مكاتب حلول الأعمال الخاصة بالشركات إلى 40 مكتب قبل نهاية الثلاث شهور الأولي من العام الجاري، وسوف نوضح لكم تفاصيل مبادرة مكاتب حلول الأعمال للشركات بمصرف الراجحي بالسعودية.

سوف يضم كل مكتب من مكاتب حلول الأعمال فريق متخصص يتم انتسابهم من قبل كل مجموعة مصرفية خاصة بالشركات، وتقدم المكاتب الكثير من الاهتمام الخاص بدعم المنشآت من أجل تحسين الأعمال المصرفية الخاصة بهم، ويتم ذلك من خلال قنوات حلول الأعمال التي سيتم إدراجها في كل مدينة داخل المملكة.

كما ستقدم مكاتب حلول الأعمال المصرفية الكثر من المنتجات والخدمات المتعلقة بالشركات ومن هذه الخدمات، جميع العمليات المصرفية المالية والعمليات المصرفية الغير مالية أيضاً، كما ستقدم مكاتب حلول الأعمال خدمات إصدار الضمانات والاعتمادات المصرفية المتنوعة، بالإضافة إلى منتجات الخاصة بإدارة النقد ومنها تحويل رواتب الشركات، وخدمة حماية الأجور، وعمليات نقل وتحويل الأموال، وخدمات نقاط البيع، والعمليات الخاصة بالحسم المباشر.

مكاتب حلول الأعمال للشركات بمصرف الراجحي بالسعوديةأهمية توافر مكاتب حلول الأعمال للشركات السعودية

مبادرة مكاتب حلول الأعمال لها أهمية خاصة من أجل زيادة مواكبة الاحتياجات الخاصة بعملاء المصرف سواء من الشركات أو من المؤسسات، والتي من خلالها سوف يتم تقديمها وفق خدمات ذات سرعة وإنتاجية عالية تحقق مبدأ مصرف المستقبل، ويسعى مصرف الراجحي إلي تقديم خدمات جديدة يتم إضافتها إلى قطاع الأعمال من أجل تلبية كافة الاحتياجات المصرفية عبر بناء وسقف واحد، والعمل علي دعم كافة القنوات المصرفية التي تتم إلكترونياً ودعم كافة القنوات الرقمية المتكاملة إلكترونياً والتي تتميز بها كافة مصارف الراجحي.