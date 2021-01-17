آلية تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء الشروط والرواتب

تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 من أجل الالتحاق في الوظائف العسكرية أصبح متاح في المملكة العربية السعودية ولكن بشروط وضوابط متعددة، حيث أن التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء خاص لرتبة جندي أي أن مكافحة المخدرات نساء طبيعة عمل للالتحاق بهذه الرتبة فقط، وسوف نتعرف على طريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء بالتفصيل.

موعد تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء

فتحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أبوابها من أجل استقبال من يرغب من الحصول على وظيفة على رتبة جندي، وفتحت المديرية أبوها من أجل تسجيل مكافحة المخدرات نساء 1442 وذلك بدءً من يوم 4-6-1442، وتنتهي فترة التسجيل يوم الخميس الموافق 8-6-1442، أي أن نهاية التسجيل في مكافحة المخدرات نساء ستكون يوم الخميس المقبل.

قم بالدخول على بوابة أبشر للتوظيف في الوقت الذي فتحت فيه المديرية العامة للمكافحة استقبال الطلبات.

ثم يتم التقديم من خلال إدخال البيانات أثناء فترة التقديم والانتظار حتى يتم البت في الطلبات التي يتم إرسالها.

رابط التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء أبشر توظيفشروط وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442

بعد الدخول على رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442 لا بد من استيفاء الشروط حتى يتم القبول، ومن بين الشروط التي تم طرحها:

أن تكون المتقدمة للحصول على وظائف مكافحة المخدرات للنساء سعودية الجنسية، وحاصلة على الثانوية العامة أو الشهادة التي تعادلها.

أن تكون معروفة بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليها من قبل في أي قضية من قضايا الشرف أو الأمانة.

أن تكون الهوية الوطنية للتقديم على وظائف النساء أبشر توظيف سارية المدة.

أن يكون طول المتقدمة مناسب لوزنها، وألا تكون قد تم فصلها من أي وظيفة عسكرية أو معهد عسكري من قبل.

لا بد من اجتياز كافة الاختبارات التي تطرحها المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

رواتب مكافحة المخدرات نساء

ويرجى التأكد عند تقديم وظائف مكافحة المخدرات للنساء من إدخال البيانات الشخصية وبيانات الشهادة التعليمية بشكل صحيح، بالإضافة إلى الطول الوزن، ينبغي التأكد من صحتها قبل أن يتم إرسال الطلب إلى أبشر توظيف للانضمام إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية.