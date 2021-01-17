مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم مستوطنون،مجددا اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت باحات المسجد الاقصى، ونفذوا جولات استفزازية.
وتأتي اقتحامات المستوطنين، ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، بدعم من سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
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