أخبار اليمن : شهيد وتدمير مشروع مياه بعدوان سعودي على مأرب

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شهيد وتدمير مشروع مياه بعدوان سعودي على مأرب

استشهد مواطن اليوم، بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارته في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب. شهيد وتدمير مشروع مياه بعدوان سعودي على مأرباستشهد مواطن اليوم، بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارته في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف سيارة المواطن محمد عبدالله الطالبي في منطقة الرِكز في مديرية ماهلية ما أدى إلى إستشهاده. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارة مشروع مياه في منطقة علفاء بمديرية الجوبة، ما أدى تدمير المشروع.

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