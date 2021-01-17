أخبار اليمن : للوقاية من الانفولونزا.. أخصائية يمنية تنصح بالتوقف عن تناول هذه الأطعمة

للوقاية من الانفولونزا.. أخصائية يمنية تنصح بالتوقف عن تناول هذه الأطعمةقدمت أخصائية التغذية الدكتورة دنيا المتوكل جملة من النصائح للمواطنين لعلاج الانفلونزا ونزلات البرد. وحذرت بذات الوقت من بعض الأطعمة التي تسبب ضعف المناعة.

وقالت إن على المريض الراحة وترك الجسم يحارب الفيروس دون أي تدخل دوائي، مؤكدة في ذات الصدد أن ارتفاع درجة حرارة الجسم مهم لفترة معينة وذلك للقضاء على الكثير من الفيروسات والبكتيريا، وأن الجسم لا يصل إلى مرحلة الخطر إلا في حال تجاوزت درجة حرارة الجسم الـ 42 درجة مئوية.

وأضافت المتوكل إن “النوم المبكر، والتنفس الصحيح وأخذ حمام دافئ، والإكثار من من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الفلفل الأخضر والفواكه الحمضية كالتوت والفراولة والليمون والبرتقال واليوسفي يمكنها أن تساعد في علاج الإنفلونزا ونزلات البرد.

وفي تصريح لـ“المجلة الطبية“ نصحت الدكتورة المتوكل المواطنين اليمنيين بالتوقف عن تناول السكر والدقيق الأبيض لأنهما السبب الرئيسي لضعف المناعة.

