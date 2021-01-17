الجزائر: استلام نصف مليون جرعة من اللقاح الروسى قبل نهاية الشهر

وفى تصريحات للإذاعة الحكومية الرسمية فى الجزائر، قال فورار: "إن عملية التلقيح ستنطلق مباشرة بعد استلام الشحنة الأولى"، مؤكدًا جاهزية 8 آلاف مركز صحى للشروع فى حملة التلقيح.
ولفت المتحدث الجزائرى إلى إمكانية زيادة عدد مراكز التطعيم حسب الحاجة، بالإضافة إلى مراكز صحية متنقلة ستخصص لتلقيح سكان مناطق الظل.
كما نوه فورار إلى مواصلة المحادثات مع الجانب الصينى بشأن اللقاح الصينى، مضيفًا أن "كمية الشحنة الأولى للقاح الصينى غير معلومة حتى الآن، والمحادثات متواصلة مع الجانب الصينى".
وسعى فورار إلى طمأنة المتخوفين من تلقى اللقاح، مشددًا على أن هيئات وزارة الصحة الجزائرية ستشرع فى حشد كل عمال الصحة المعنيين للمشاركة فى حملة التلقيح ضد كورونا.
يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية سجلت حتى الآن نحو 104 آلاف إصابة بفيروس كورونا، و2.831 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى.
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