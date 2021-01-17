اليوم.. مستشارو الديوان الأميرى يتقدمون باستقالاتهم فى الكويت

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة، إن استقالة مستشارى الديوان الملكى تأتى بعد صدور مرسوم إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارًا من 31 يناير الجارى، "لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات".

وبحسب الصحيفة، تم رفع المرسوم من "مجلس الوزراء إلى الأمير، بعد اعتماده فى اجتماعه فى 4 يناير الجارى، بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية، حرصا على توحيد الإطار الزمنى المحدد للوظائف القيادية".

وأشارت "الراى" إلى أن مستشارى الديوان الأميرى كانوا قد وضعوا استقالات شفهيا تحت تصرف الأمير عند توليه مقاليد الحكم فى البلاد.