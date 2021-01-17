اسم أول دولة يزورها بايدن بعد توليه منصبه

ذكرت صحيفة صنداي تليجراف البريطانية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يخطط لجعل المملكة المتحدة أول دولة يزورها خارج أمريكا الشمالية، وهو ما يعد دفعة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال مصدر لصحيفة التليجراف، فيما يتعلق بمعارضة بايدن السابقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "وجهة نظر جو هي أنهم سيحملون مصير العالم على أكتافهم ، لذا سيرغب في التغلب على أي خلافات سياسية".

ويأمل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أيضًا في زيارة بايدن في واشنطن العاصمة بعد تنصيبه المقرر في 20 يناير الجاري.

وسيكون أمام بايدن عددًا من القضايا الكبرى في الداخل والخارج، لكنه سبق وأعلن اهتمامه بقضايا المناخ.

ومن المقرر عقد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو ، اسكتلندا في خريف عام 2021 ، مما يعني أن بايدن قد ينتهي بزيارة المملكة المتحدة أكثر من مرة هذا العام.

وسيكون جو بايدن مشغولًا خلال الأيام الأولى من رئاسته بعد أن تعهد بسن العديد من الأوامر التنفيذية على الفور أثناء الحملة الانتخابية.

ومن بين الوعود التي قطعها بايدن، إلزامية الكمامات ، وإلغاء حظر السفر المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة ، وإعادة الولايات المتحدة للانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ.

و يخطط بايدن لتوقيع عدد قليل من الأوامر التنفيذية في أول يوم له في منصبه ، وفقًا لمذكرة من رئيس الأركان الجديد رون كلاين.