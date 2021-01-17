عقب القبض عليهم.. فتح تحقيق في ملابسات تسلل إيرانيين إلى الكويت

أمر وزير الداخلية الكويتي، ثامر العلي، بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في واقعة تسلل إيرانيين إلى البلاد، والوقوف على حيثيات القضية، وكيفية دخولهم للمياه الإقليمية.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت وزارة الداخلية في بيان، إن عددًا من المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة تمكنوا من إلقاء القبض على 10 أشخاص حاولوا التسلل من جهة البحر بمنطقة شاليهات عبد الله.



وأشادت الوزارة في بيانها بالمواطنين الذين قاموا بالتعاون مع رجال الأمن في القبض على المتسللين، مؤكدة أنهم رسخوا مبدأ أن "كل مواطن خفير" على أمن الوطن، وأن المنظومة الأمنية المتكاملة لا تتحقق إلا بالتعاون وتضافر المواطنين مع المؤسسة الأمنية.

وكانت السلطات الكويتية، ألقت أمس، السبت، القبض على مجموعة من الإيرانيين دخلوا الكويت بطريقة غير شرعية، حيث تسللوا بحرا عن طريق الشاليهات.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن خفر السواحل تمكن من ضبط 10 متسللين إيرانيين في ميناء عبدالله، بعدما أبلغ عدد من المواطنين عن رصدهم لزورق ترجلوا منه، ثم انطلق قائده عائدًا إلى إيران.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إنه فور بلاغ المواطنين عن اشتباههم في 9 أشخاص ترجلوا من قارب في المياه الإقليمية الكويتية والسيطرة على 3 منهم، تم التنسيق مع رجال الأمن العام، وطلب قوة إسناد استطاع عناصرها رصد المتسللين البقية والإمساك بهم بين الشاليهات في ميناء عبد الله، حيث تبين أنهم من الجنسية الإيرانية، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص.

وأكد المصدر أنه من بين المعتقلين قائد القارب لذي تمكن عناصر خفر السواحل من ضبطه في عمق البحر، وأحيل مع بقية المضبوطين إلى التحقيق.