دراسة عن بُعد .. مليون طالب وطالبة يستأنفون الفصل الثاني بالرياض

عاد مليون طالب وطالبة في "تعليم الرياض"، اليوم الأحد، لاستئناف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني عن بُعد من خلال منصة "مدرستي" والمنصات الإلكترونية الأخرى، وسط اكتمال التجهيزات ووصول الكتب المدرسية لجميع المدارس.

ووفقًا لصحيفة "سبق"، أجرى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، جولة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على آلية توزيع الكتب فيها على الطلاب؛ لضمان بداية جادة ومنتظمة للطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وزار "الوهيبي" كل من مدرستي المدائن المتوسطة ومدرسة الفيصل الثانوية، والتقى بقائدي المدرستين وأعضاء الهيئة التعليمية فيها، وحثهم على بذل الجهد في متابعة العملية التعليمية من خلال منصة "مدرستي".

التقى عددًا من الطلاب، وكذلك أولياء الأمور وشكرهم على جهودهم ومتابعتهم لأبنائهم، ودعمهم لجهود وزارة التعليم، مؤكدًا أنهم شركاء في نجاح العملية التعليمية عن بُعد.

وعبّر عدد من أولياء الأمور عن شكرهم لجهود وزارة التعليم وحرصها على استمرار التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وقامت مدارس المنطقة بتوزيع المقررات المدرسية على الطلاب والطالبات، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية.