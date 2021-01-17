نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 48 شخصًا بمواجهات في دارفور غرب السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، بمقتل 48 شخصًا على الأقل، في اشتباكات قبلية في إقليم دارفور، غرب السودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أوضحت نقابة الأطباء في المنطقة أن المواجهات "لا تزال جارية.

وأصدرت نقابة الاطباء في غرب دارفور، بيانًا أعلنت فيه ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة هجوم المليشيات على مدينة الجنينة (غرب دارفور) أمس (السبت) إلى 48 قتيلاً.

وقال البيان، إن "الأحداث الدموية لا تزال جارية في مدينة الجنينة مخلفة 48 قتيلاً و97 جريحا حسب احصاءاتنا الأولية، ويتوقع ازدياد هذه الحصيلة".

واندلعت أعمال العنف، "إثر مشاجرة بين شخصين خلفت اثنين من القتلى وجرح آخرين وحرق لبعض المنازل المبنية بالمواد المحلية".