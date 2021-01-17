انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط موقع جدارة الرسمي للتقديم لوظائف النيابة العامة 1442 للرجال والنساء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اليوم الأحد هو موعد بدء التقديم رسمياً عبر موقع جدارة لشغل وظائف النيابة العامة، وذلك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بعدد وظائف 671، وتشمل الوظائف الرجال والنساء، كما دعت النيابة العامة جميع الخريجين للتقدم لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها.

موقع جدارة الرسمي للتقديم لوظائف النيابة العامة للرجال والنساء

وأشارت النيابة العامة إلى أنه على الراغبين في الوظائف المعلنة التقدم عبر منظومة التوظيف جداره للوظائف الإدارية لعام 1442، وجاءت تفاصيل الوظائف المعلنة كما يلي.

عدد الوظائف المعلنة عبر منظومة التوظيف جدارة

إجمالي الوظائف 671 وظيفة.

539 وظيفة للرجال.

132 وظيفة للنساء.

أماكن شغل الوظائف

تشمل أماكن شغل الوظائف جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وظائف النيابة العامة لرجال جاءت كالتالي

وظائف النيابة العامة للنساء

باحث اجتماعي.

مدقق شؤون موظفين.

فني دعم.

مطور برامج.

باحث إحصاء مساعد.

باحث تطوير إداري مساعد.

باحث توظيف مساعد.

باحث شؤون توظيف مساعد.

كاتب ضبط.

محاسب مساعد.

مدقق حسابات مساعد.

مدقق رواتب.

مدقق شؤون الموظفين.

مدقق مشتريات.

مدقق مناقصات.

مفتشة نساء.

كاتب سجل.

كيفية وآلية التقديم لوظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة للتوظيف

الدخول على نظام التوظيف جدارة.

التأكد من صحة البيانات.

حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض.

حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم.

استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

تحديد الرغبة في الدخول إلى الإعلان وذلك بالتأشير بالمربع المخصص داخل الطلب.

أما عن طريقة التقديم عبر نظام التوظيف جدارة، فهو من خلال هذا الرابط.