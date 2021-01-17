المرصد السورى: 40 غارة روسية على مواقع داعش خلال 24 ساعة

ووفقًا للمرصد السورى لحقوق الإنسان، تواصل طائرات حربية روسية تحليقها فى أجواء البادية السورية، وسط ضربات جوية مستمرة على مناطق انتشار تنظيم داعش ضمن مثلث "حلب- حماة – الرقة"، حيث رصد المرصد تنفيذ الطائرات لأكثر من 40 غارة جوية منذ ما بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم الأحد.
فيما ذكرت صحيفة "الوطن" فى دمشق، اليوم، أن قوات الجيش السورى تعمل على "تأمين طريق دير الزور- حمص"، بدعم من المقاتلات الروسية التى شنت أكثر من 65 غارة جوية فى البادية خلال 24 ساعة الماضية.
كما أشار المرصد إلى عمليات تمشيط واسعة فى البادية السورية بين دير الزور وحمص، والتى تشاركت فى تنفيذها القوات السورية والدفاع الوطنى وقوات الفيلق الخامس ولواء القدس الموالين لروسيا، لتأمين الطريق الواصل بين المحافظتين.
وكان تنظيم داعش الإرهابى نصب كمينًا، أمس السبت، مستهدفًا حافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق "دمشق – الرقة"، قرب منطقة وادى العزيب، ما أسفر عن استشهاد 12 من أفراد الجيش السورى، إضافة لاستشهاد 3 مدنيين بينهم طفلة.
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