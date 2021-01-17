تونس : اعتقال 242 شخصا فى أحداث الشغب أغلبهم من القصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، اعتقال 242 شخصًا على خلفية أحداث الشغب وأعمال العنف التى شهدتها العديد من مدن وولايات تونس، ليلية أمس السبت، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





ووفقًا لـ "العربية"، أشار بيان وزارة الداخلية التونسية إلى أغلبية المعتقلين من مدينة القصر. وكانت الداخلية التونسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن قوات الأمن والشرطة تصدت لمحاولات استيلاء ونهب للأملاك العامة بعدة مناطق فى البلاد، أمس السبت، موضحة أن الأحداث اندلعت فى العاصمة وبعض الولايات بعد سريان حظر التجول فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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