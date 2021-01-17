سقوط جرحى بإطلاق نار فى فينيكس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وصرح مسؤول الإعلام فى إدارة إطفاء الحرائق فى فينيكس، سكوت دوجلاس، حسب قناة "فوكس 10" المحلية، بأن الحادث وقع فجر اليوم، مؤكدا أن عددا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.
وأكد المسؤول، بحسب "روسيا اليوم"، أن الشرطة تحقق فى الحادث، دون الكشف عن مزيد من المعلومات.
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