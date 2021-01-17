روسيا تتخطى 23 ألف إصابة يومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 23.586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 4.012 إصابة فى العاصمة موسكو وحدها، والتى تعتزم فتح المدارس العامة غدًا الإثنين، بعد عطلة طويلة بمناسبة رأس السنة الجديدة.





وبحسب وكالة "رويترز"، أكد مركز عمليات إدارة أزمة فيروس كورونا فى روسيا، وفاة 481 خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى حصيلة الوفيات فى البلاد بسبب جائحة كورونا إلى 65.566 وفاة.

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