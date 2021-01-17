السعودية: أكثر من 295 ألفا تلقوا اللقاح حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وفى أحدث بيان لها، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات فى المملكة إلى 364.753 حالة، إضافة إلى 5 وفيات جديدة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 6.318 حالة.

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