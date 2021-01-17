أبو الغيط يُرحب بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإصدار الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" مرسوماً بإجراء الانتخابات الفلسطينية، الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطنى لمنظمة التحرير، معتبراً هذه الخطوة دعماً مهماً للموقف الفلسطينى، وقراراً حكيماً بتوحيد الصف وإعادة ترتيب البيت من الداخل.​





ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط تأكيده أن تجاوب الفصائل الفلسطينية مع هذا التطور الهام يُشير إلى أن إجراء الانتخابات سيمثل خطوة على طريق المصالحة الفلسطينية التى طال انتظارها. وأضاف أن الاحتلال طالما سعى إلى استغلال الانقسام لإضعاف موقف الفلسطينيين، وأن إنهاء الانقسام يُعزز من قوة الموقف الفلسطينى. ​ ودعا أبو الغيط كافة القوى الدولية إلى دعم القرار الفلسطينى بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً أن المرحلة المُقبلة تحتاج إلى نهج جديد لإطلاق عملية سلمية على أرضية حل الدولتين، وعلى أساس المرجعيات الدولية والقانونية المعروفة، بما يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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