لو دريان: فرنسا لن تنتهج سياسة التكتلات في علاقاتها مع الصين

اعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن بلاده لا تنوي اتباع منطق "سياسة التكتلات" في علاقاتها مع الصين.

وقال لودريان في تصريحات صحفية، اليوم الأحد "في علاقاتنا مع الصين لا نريد اتباع منطق التعارض بين تكتل وتكتل آخر، إن أوروبا تنظر إلى هذا البلد على أنه شريك ومنافس وخصم منهجي في آن".

وأكد لودريان أن باريس تفضل "التحرك مع حلفاء في تعاملها مع ملفات محددة، كما هو حال موضوع التضليل أو التنظيم الرقمي".

وذكر الوزير أن هذا الأسلوب هو الذي تبناه لدى قيامه بتشكيل "التحالف من أجل التعددية" مع نظيره الألماني، هايكو ماس، في إشارة إلى تحالف غير رسمي أسسه الوزيران في 2 أبريل 2019 ليعبر عن دعم بلديهما لفكرة تعددية النظام العالمي المبني على احترام القانون الدولي كأساس للاستقرار والسلام في العالم، ودعوتهما للتعاون بين دول العالم من أجل حل المشكلات الملحة.