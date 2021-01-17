إطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية.. وسقوط مصابين

فتحت الشرطة الأمريكية، تحقيقًا عقب إطلاق نار على عدة أشخاص في وقت مبكر من صباح الأحد في مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية محلية، وقع إطلاق النار في مركز تجاري بعد الساعة 3 صباحًا.

وقال النقيب سكوت دوجلاس من إدارة الإسعاف والإطفاء في فينيكس، إن الأطقم الطبية كانت تعالج العديد من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف دوجلاس، أن 3 أشخاص على الأقل تم إطلاق الرصاص عليهم، لكن لم ترد تفاصيل عن مدى خطورة إصاباتهم.