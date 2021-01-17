السعودية تكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، عن حصول أكثر من 295 ألف شخص على لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال العبدالعالي، اليوم الأحد، إن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعل البلاد في أمن صحي، موضحًا أن تلقي التطعيم يتم بحسب الأولوية لفئات المجتمع، مؤكدا استمرار إعطاء اللقاح حتى الآن.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة أنه لم يتم رصد أي أعراض غير متوقعة لدى من حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن، وهناك فرق بين الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، وبين الوصول بأفراد المجتمع إلى المناعة.

وأشار العبدالعالي إلى أن التراخي في الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خطر جدًا.

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم الأحد، في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح الإجمالي 364929 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 146 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في المملكة 356687 حالة.

وأكدت الصحة السعودية إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6323 حالة وفاة.