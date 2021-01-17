نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تسجل 3453 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الأحد، 3453 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 162251 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 3432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 249.808 حالات.

‎وسجلت الصحة الإماراتية، وفاة 7 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 740 حالة.

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 151,096 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.