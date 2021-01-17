أبرز شروط وظائف النيابة العامة 1442 / التقديم على وظائف النيابة العامة للرجال والنساء عبر رابط موقع جدارة الإلكتروني

التقديم على وظائف النيابة العامة 1442 ، في ظل سعي الحكومة السعودية في توفير الكثير من الوظائف للكوادر الشابة من الرجال والنساء أصحاب الخبرة العالية قد اتاحت النيابة الإدارية استقبال التسجيل والقبول لوظائف عديدة شاغرة للرجال والنساء، ويمكن معرفة خطوات التقديم والشروط عبر رابط موقع جدارة.

التقديم على وظائف النيابة العامة 1442

حيث سيتم فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ ابتدأ من يوم الأحد القادم الموافق 17 من شهر يناير الجاري 2021 وحتي يوم 32 من الشهر ذاته.

مؤكدة أنه ليس هناك موعد محدد يتم التسجيل به وأن التقديم متاح اليكترونيا على مدار اليوم.

تقديم وظائف النيابة العامة 1442

ونوهت النيابة أن عدد الوظائف الشاغرة لديها تصل إلى ما يقرب من 671 وظيفة وتشمل الوظائف العديد من التخصصات في كافة مدن ومحافظات المملكة السعودية منها ( محاسب، مهندس، كاتب، مراقب) وغيرها العديد من التخصصات الأخري.

وفيما يلي خطوات التقديم على وظائف النيابة العامة 1442 عبر موقع جدارة الإلكتروني.