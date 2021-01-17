شحن شدات ببجي مجانا 2021 بطريقة رسمية وأمنة بشدات لا نهائية تصل إلى 20 ألف يوميا

شحن شدات ببجي مجانا شهدت لعبة ببجى انتشار واسع جدا حول العالم واصبح الجميع يلعب هذه اللعبة وبجميع الأعمار إذا كنت صغيرا أو كبيرا، بسبب احتواء اللعبة قدر كبير من المتعة التي تجذب اللاعب ودائما اللعبة تطور وتحدث من نفسها وتغير المواسم حتى لا يمل منها الاعب، تحتوى نظام PUBG MOBILE على إصدار أندرويد 5.1.1 أو أعلى ويجب مساحة ذاكرة أن لا تقل عن 2 جيجابايت. أو إذا لم يكن لديك مساحة كافية في هاتفك فيمكنك تجربة تحميل PUBG MOBILE LITE.

شحن شدات ببجي مجانا

تستغل الصفحات الغير الرسمية لببجى بالنصب على اللاعبين وتأخذ منهم نقود كثيرة مقابل شحن شدات ولكن في النهاية لا تعطى شئ، فرجاءا احذر من هذه المواقع حتى لا تخسر أموالك حيث يقع الكثير في مثل هذه العمليات المحتالة العديد من الصغار والكبار، وشدات هي عملة افتراضية تعنى في اللعبة الـ UC وهى تستخدم في شراء كل شئ داخل اللعبة مثل شراء سكنات وأزياء وأسلحة وغيرها، ويمكن أيضا استخدمها الرويال باس التي تقدم الكثير من الجوائز التي تعطى فرص فوز كبيرة جدا داخل المعارك.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا بالـ ID

طريقة شحن الشدات تبقي اكثر الطرق المضمونة لشحن الشدات هي مشاهدة الإعلانات التي توفرها اللعبة يوميا وهى أيضا طريقة مجانية وأمنة تماما، تتعدد طرق الشحن ولكن اسرع وأسهل طريقة هي بطاقات ببجي، ويتم ذلك عن طريق موقع بطاقاتي المتخصص في بيع هذه البطاقات، رجاءا تبع الخطوات الأتية:

أولا يجب شراء البطاقة من خلال زيارتك لموقع بطاقاتي.

عند شراء البطاقة سوف يصلك فورا كود على بريدك الإلكتروني.

وبعد أن تحصل على كود البطاقة، يجب عليك الذهاب على موقع ببجى الرسمي.

ثم قوم بكتابة اسم الـ ID الخاص بك الذي تريد شحن الشدات علية.

ثم قم بإدخال كود البطاقة الذي تم أرسالة أليك في بريك الإلكتروني.

قوم بإدخال الأرقام والحروف التي تظهر أمامك في الصورة.

وأخيرا قم بالضغط على كلمة Redeem.

شراء 63 شدة = 3.69 ريال سعودي، ما يعادل 1193 دينار عراقي.

لشراء 128 شدة= 5.7 ريال سعودي، 2386 دينار عراقي.

لشراء 340 شدة = 17.99 ريال سعودي، 5965 دينار عراقي.

لشراء 690 شدة = 36.99 ريال سعودي، 11930 دينار عراقي.

لشراء 1460 شدة = 89.99 ريال سعودي، 23860 دينار عراقي.

أسعار شدات ببجى