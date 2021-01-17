ارتفاع عدد ضحايا الهزة بإندونيسيا إلى 56 قتيلاً

ارتفاع عدد ضحايا الهزة بإندونيسيا إلى 56 قتيلاًارتفع عدد ضحايا الهزة التي ضربت جزيرة سولاويزي الإندونيسية الجمعة إلى 56 قتيلاً وحوالي 826 مصابا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد، عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، القول: بلغت قوة الهزة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها بالقرب من مدينة ماموجو في مقاطعة غرب سولاويزي.

وفي وقت سابق جرى الإبلاغ عن 46 حالة وفاة، كما تم الإبلاغ عن إصابة 637 شخص.

وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.