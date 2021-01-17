الداخلية التونسية: مجموعات تثير الشغب وتحاول منع الأمن من القيام بمهامه

قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، إن هناك مجموعات تثير الشغب وتحاول منع الأمن من القيام بمهامه.

وأضافت الوزارة في تصريحات لقناة "العربية": "تدخل الوحدات الأمنية حال دون مواصلة أعمال التخريب، والقوى الأمنية تتحرك بالتنسيق مع السلطات القضائية".

وتابعت: "عمليات التخريب تعتبر أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون، والسلطات أكدت على ضرورة التزام حظر التجول لمواجهة الجائحة".

وشهدت مدينة سليانة التونسية يومين متتاليين من الاضطرابات بعد "اعتداء عون أمن تابع للشرطة البلدية على راع أمام مقر الولاية الخميس الفارط" بحسب إذاعة "موزاييك".

وقالت الوزارة إن قوات الأمن عمدت إلى "إيقاف العشرات من الشبان في ولايات تونس ومنوبة وسوسة والمنستير والقيروان"