ارتفاع حصيلة اشتباكات دارفور إلى 83 قتيلا و160 جريحا

قالت لجنة أطباء السودان، في بيان منذ قليل، إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، أمس السبت، ارتفعت إلى 83 قتيلًا و160 جريحا.
وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إلى أن الكوادر الطبية تبذل جهدا كبيرا في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتمريض.
وتأتي اشتباكات السبت بعد توقيع اتفاق سلام في أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة.
ونصّ الاتفاق على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد، مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة، وذلك لحفظ الأمن في الإقليم الذي يشهد مشكلات قبلية كبيرة.
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