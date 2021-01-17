البنتاجون يوجه صفعة قوية لترامب قبل أيام من رحيله

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" طلب الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات عسكرية لتشارك في مراسم رحيله عن السلطة يوم الأربعاء المقبل.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قرار "البنتاجون" يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها وكسرًا لتقاليد تاريخية.
وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن ترامب يريد أن تكون مراسم رحيله عن السلطة مراسم عسكرية، في حين نقل موقع "ديفنس وان" الأمريكي، عن مسئول بـ"البنتاجون" قوله إن الوزارة رفضت طلب ترامب.
وكثفت الولايات الأمريكية الرئيسية الخمسون، والعاصمة واشنطن، الإجراءات الأمنية ورفعت مستوى التأهب تحسبا لمواجهة مظاهرات مسلحة محتملة من أنصار ترامب، بالتزامن مع تنصيب خلفه جو بايدن.
ونُشرت قوات الحرس الوطني في واشنطن لمنع أي محاولات للإخلال بالأمن، على غرار ما وقع قبل نحو 10 أيام عندما اقتحم المتظاهرون مقر الكونحرس.
وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من وقوع مظاهرات مسلحة من جانب أنصار ترامب في جميع الولايات الخمسين.
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