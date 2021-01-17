وزير خارجية تركيا الأسبق يوجه تحذيرا لأردوغان بشأن قطر وبشار الأسد

وجه وزير الخارجية التركي الأسبق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، ياشار ياقيش، رسالة تحذير للرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن قطر والرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية، عن الوزير الأسبق قوله: "العالم ترك تركيا بمفردها في سوريا، ولذلك يجب عليها أن تُجري مباحثات مباشرة مع الرئيس السوري، بشار الأسد".
وأضاف ياقيش: "من الممكن أن تُغلق تركيا قاعدتها العسكرية في قطر، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في السياسة الخارجيّة".
وتابع: "تركيا حاليًا باتت بين دول عربية تعيش عددًا من الخلافات، ولكن عندما تعود العلاقات السعودية القطرية إلى مجراها السابق، من الممكن أن تُغلق تركيا قاعدتها العسكرية في الدوحة".
واستطرد قائلًا: "الدول العربية ترى خلافاتها مع قطر خلافات عائلية، لذلك استاءت من التدخل التركي في شئونها الداخلية، ومن تزايد نفوذ أردوغان في قطر”، قائلًا: “جاء الوقت من أجل تحسين علاقات تركيا المتأزمة مع دول الخليج".
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