رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا لقطات مصورة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، وهو يحمل طفله وولف، في وسط العاصمة لندن، صباح اليوم.

وأشعلت اللقطات المصورة لجونسون موقع "تويتر" و"فيسبوك"، حيث اتهم النشطاء رئيس الوزراء بتجاهل أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

في حين استنكر البعض تلك الاتهامات بدعوة أن جونسون له الحق في أن يعيش يوم عطلته كيفما شاء.

وأظهرت الأرقام الحكومية تسجيل 41346 إصابة جديدة بالفيروس السبت نزولا من 55761 الجمعة، وتمثل إصابات أمس أدنى مستوى للإصابات اليومية منذ 27 ديسمبر.

وسجلت بريطانيا أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا حتى الآن، على الرغم من وفاة عدد أكبر في إيطاليا وبلجيكا على أساس العدد إلى كل مليون نسمة. وحذر كريس ويتي كبير الأطباء بالحكومة البريطانية مواطنيه الجمعة من أن عدد الوفيات اليومية لم يبلغ ذروته بعد.