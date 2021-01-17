بينها إلغاء حظر سفر دول إسلامية.. أوامر يوقعها بايدن في أول يوم بالبيت الأبيض

من المقرر أن يصدر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عدة قرارات تنفيذية، وذلك حال تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة، يوم الأربعاء المقبل.

وفي بيان نشره فريق بايدن، أمس السبت، قال رون كلين،الذي سيتولى منصب رئيس هيئة العاملين في البيت الأبيض، إن بايدن سيكشف عن حوالي 12 أمرًا تنفيذيًا كان قد سبق ووعد أنصاره بتنفيذها حال توليه الرئاسة.

وأوضح كلين أن هذه القرارات تتعلق بالإسكان وقروض الطلبة والتغير المناخي والهجرة، لكن أهم قرار يرتقبه العالم هو إلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للسفر من دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

وسيوقع بايدن على قرار تنفيذي بإلزام ارتداء الكمامات في المؤسسات الفيدرالية وعلى متن وسائل النقل بين الولايات، وهو ما امتنع ترامب في السابق عن فعله.

ومن القرارات المهمة التي سيتخذها بايدن أيضا، إصدار تعليمات بلم شمل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم على الحدود مع المكسيك.

كما سيعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وهي الخطوة التي لطالما تحدث عنها وأكدها أكثر من مرة خلال حملاته الانتخابية.

وكان بايدن كشف النقاب، يوم الجمعة الماضي، عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1,9 تريليون دولار عبر تقديمات مالية وغيرها من المساعدات، وهو يعتزم تسريع حملة التلقيح المتعثّرة ضد كوفيد-19.