التسجيل في طاقات برنامج حافز البحث عن عمل للمرأة عبر البوابة الوطنية للعمل

طريقة التسجيل في برنامج حافز للسيدات داخل المملكة العربية السعودية, حيث يعتبر برنامج حافز من أكثر برامج المساعدات السعوديين بالمملكة العربية السعودية, فهذا البرنامج المسمي بحافز هو برنامج لمساعدات الأشخاص الذين لا يستطيعون إيحاد وظيفة مناسبة لهم أو قدراتهم لا تأهلهم إلي الحصول على وظيفة, حيث يقدم برنامج حافز دورات تدريبية مختلفه تؤهل بها المتدربين إلي سوق العمل بالمملكة العربية السعودية, وبجانب هذا التدريب الذي يقدم برنامج حافز إلي المتدربين للتأهيل إلي سوق العمل يقدم معه حافز مالي أيضاً بجانب التدريب, وذلك لمساعدة المتدربين في النشاط والتدريب الحقيقي والبحث علي وظيفة مناسبة لهم, حتي تستطيع المرأة السعودية التسجيل في برنامج حافز لابد من توافر شروط محددة بها, وهذه الشروط هي.

شروط تسجيل المرأة في برنامج حافز البحث عن عمل

حتي تستطيع أي امرأة داخل المملكة العربية السعودية التسجيل في برنامج حافز لابد من توافر بها المقاومات التالية بها:

لابد من أن تكون جنسية المتقدمة في برنامج حافز سعوديه الجنسية أو من أم سعودية. حتي تستطيع التسجيل في البرنامج لابد أن تكون مقيمة داخل المملكة بشكل كامل. الأعمار المحددة للتقديم في برنامج حافز 20 عاماً إلى 35 عاماً. تكون حاصلة علي شهادة دراسة بحيث تكون قد أنهت دراستها. لا تستطيع المرأة العاملة التقديم في برنامج حافز. من تتملك نشاط تجاري أو وظيفة في أي نشاط تجاري لا تستطيع التقديم في البرنامج. المستفيدة من المعاش التقاعدي لا تستطيع التقديم في حافز. ألا يكون دخلها الشهري يتعدى الألفين ريال سعودي.

كيفية التسجيل في برنامج حافز للمرأة السعودية

حتي تستطيع المرأة التسجيل في البرنامج الخاص ببرنامج حافز يتم اتباع الخطوات التي سوف نقوم بشرحها الآن: