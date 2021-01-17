طريقة شحن جواهر فري فاير بالمجان 2021 وطريقة تحويل المتجر إلى المتجر الأمريكي

طريقة شحن جواهر فري فاير بالمجان 2021 لعبة فري فاير من أفضل الألعاب التي ظهرت في الآونة الأخيرة على الإطلاق، فيوجد تشابه كبير بينها وبين لعبة ببجي ويبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة لشحن الجواهر فري فاير وفي هذا المقال سوف نذكر لكم أفضل طريقة لشحن الجواهر بالمجان.طريقة شحن جواهر فري فاير بالمجان 2021
تعرض الكثير منا إلى عمليات النصب والاحتلال من خلال الخداع في مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة، حيث أنهم يستطيعون خدعكم عند الدخول إلى تلك الموقع حيث يقومون بوضع روابط خاصة بهم لا يوجد أي دليل على صحتها تجعلك تقع في الفخ، ولذلك عليك بالحذر.
من أجل أن تقوم عزيزي القارئ بشحن جواهر فري فاير فعليك بإتباع الخطوات التي ستذكر لك في الآتي وهي.
- عليك بالدخول إلى المتجر الخاص بالهاتف التابع لك.
- وبعد ذلك عليك بأن تقوم بتحويل المتجر إلى أمريكي لتتمكن من تجميع النقاط.
- وبعد أن قمت بتجميع النقاط عليك بأن تستخدم التطبيقات التي تعطيك نقاط بعد كل إتمام عملية تلميح.
- وبهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بتحويل تلك النقاط إلى رصيد تابع لبطاقة المتجر.
- بعد إتمام الخطوات السابقة فستكون قد قمت بالتمتع بالجواهر المتواجدة في لعبة فري فاير، فكل ما عليك فعله هو أن تقوم بالحصول على جواهر فري فاير من خلال الرصيد المتواجد في متجر بلاي.
الكثير منا لا يعرف طريقة تحويل متجر فري فاير إلى المتجر الأمريكي لإتمام عملية شحن جواهر فري فاير ، ولذلك فنحن سنذكر لكم الآن طريقة تحويل المتجر وهي.
- عليك بالدخول إلى متجر جوجل بلاي، وسوف تجد في أعلى الصفحة 3 نقاط فقم بالنقر عليها.
- وبعد ذلك قم بالدخول إلى طرق الدفع، واختار علامة جوجل كروم.
- يتم الذهاب إلى علامة الثلاث شرائط المتواجدة أمامك ثم الدخول إلى الإعدادات.
- وفي النهاية سوف تجد أمامك تعديل البلد فقم بتعديلها إلى أمريكا.
- وسوف يطلب منك كتابة العنوان والوصف للعنوان الأمريكي، وقم بالنقر على حفظ كافة تلك البيانات وبهذه الطريقة ستكون تمكنك من تحويل حساب جوجل الخاص بك إلى حساب أمريكي.
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طريقة شحن جواهر فري فاير بالمجان 2021 لعبة فري فاير من أفضل الألعاب التي ظهرت في الآونة الأخيرة على الإطلاق، فيوجد تشابه كبير بينها وبين لعبة ببجي ويبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة لشحن الجواهر فري فاير وفي هذا المقال سوف نذكر لكم أفضل طريقة لشحن الجواهر بالمجان.طريقة شحن جواهر فري فاير بالمجان 2021
تعرض الكثير منا إلى عمليات النصب والاحتلال من خلال الخداع في مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة، حيث أنهم يستطيعون خدعكم عند الدخول إلى تلك الموقع حيث يقومون بوضع روابط خاصة بهم لا يوجد أي دليل على صحتها تجعلك تقع في الفخ، ولذلك عليك بالحذر.
من أجل أن تقوم عزيزي القارئ بشحن جواهر فري فاير فعليك بإتباع الخطوات التي ستذكر لك في الآتي وهي.
- عليك بالدخول إلى المتجر الخاص بالهاتف التابع لك.
- وبعد ذلك عليك بأن تقوم بتحويل المتجر إلى أمريكي لتتمكن من تجميع النقاط.
- وبعد أن قمت بتجميع النقاط عليك بأن تستخدم التطبيقات التي تعطيك نقاط بعد كل إتمام عملية تلميح.
- وبهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بتحويل تلك النقاط إلى رصيد تابع لبطاقة المتجر.
- بعد إتمام الخطوات السابقة فستكون قد قمت بالتمتع بالجواهر المتواجدة في لعبة فري فاير، فكل ما عليك فعله هو أن تقوم بالحصول على جواهر فري فاير من خلال الرصيد المتواجد في متجر بلاي.
الكثير منا لا يعرف طريقة تحويل متجر فري فاير إلى المتجر الأمريكي لإتمام عملية شحن جواهر فري فاير ، ولذلك فنحن سنذكر لكم الآن طريقة تحويل المتجر وهي.
- عليك بالدخول إلى متجر جوجل بلاي، وسوف تجد في أعلى الصفحة 3 نقاط فقم بالنقر عليها.
- وبعد ذلك قم بالدخول إلى طرق الدفع، واختار علامة جوجل كروم.
- يتم الذهاب إلى علامة الثلاث شرائط المتواجدة أمامك ثم الدخول إلى الإعدادات.
- وفي النهاية سوف تجد أمامك تعديل البلد فقم بتعديلها إلى أمريكا.
- وسوف يطلب منك كتابة العنوان والوصف للعنوان الأمريكي، وقم بالنقر على حفظ كافة تلك البيانات وبهذه الطريقة ستكون تمكنك من تحويل حساب جوجل الخاص بك إلى حساب أمريكي.
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