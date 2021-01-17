رابط استقدام العمالة المنزلية الأندونيسية والأثيوبية بالمملكة إلكترونياً عبر مساند

طريقة استقدام العمالة المنزلية الأندونيسية والأثيوبية بالمملكة، تعتبر من افضل وأمهر العمالة داخل المملكة العربية السعودية, حيث يمكن استقدام عماله اندونسية وإثيوبية للملكة وفقاً لضوابط وشروط محددة, ومن المعروف أن العمالة الأندونيسية والأثيوبية لا تكلف مصاريف كثيرة ولا أجر كبير, ويتوقع المسؤولين داخل المملكة انخفاض أسعار الاستقدام للعاملة داخل المملكة لتصل إلي 75%، لتبلغ تكلفة استقدام العمالة ما بين ثمانية ألف ريال سعودي إلي اثني عشر ألف ريال سعودي, ويرجع سبب توقع تراجع أسعار استقدام العمالة الأندونيسية والأثيوبية إلي عدم توافر عماله كثيرة داخل المملكة, كما يتوقع الخبراء أن عملية استقدام العمالة داخل المملكة العربية السعودية تغطي احتياجات المواطنين السعوديين للعمالة في البيوت بنسبة 85% نتيجة عملية استقدام العمالة الإثيوبية والأندونيسية.

خطوات استقدام عمالة بطريقة الكفالة الشخصية للمواطن

هناك طريقتين لاستقدام عماله اندونسية أو إثيوبية للعمل في البيوت والمنازل السعودية, حيث طريقة استقدام العمالة عبر طريقة الكفالة الشخصية للمواطن وهي احدي هذه الطريقتين, وخطوات استقدام العمالة كالآتي:

يتم استقدام العمالة الأندونيسية والأثيوبية بتأشيرة زيارة خاصة. بعد ذلك يتم تحويل هذه التأشيرة الخاصة إلي تأشيرة إقامة. لابد من وجود دفتر عائلة. إرسال جواز سفر العاملة وصورة شخصية لها علي الموقع الرسمي لوزارة الخارجية. تبلغ تكلفة الاستقدام ما بين 17 ألف إلي 23 ألف ريال سعودي. المدة المسموح بها للتأشيرة الخاصة هي ثلاث أشهر.

مراحل استقدام عمالة عن طريق مكاتب الاستقدام

تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الثانية لاستقدام عمالة اندونسية وإثيوبية وذلك عبر موقع مساند, حيث يتم تقديم طلب استقدام عمالة عن طريق الموقع.