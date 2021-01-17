سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي s21 ألترا ( Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ) وأهم مميزاته، أعلنت شركة سامسونج عن هواتفها الجديدة من سلسلة S ولكي تقوم بالإعلان عن هاتف Samsung Galaxy S21 5G، والـ Samsung Galaxy S21 Plus 5G والـ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G لتكون هي النسخة الالترا وهي النسخة الأعلى في المواصفات والسعر فالهاتف يأتي بمواصفات عالية جداً ليكون بالنسبة لها تطويراً لهاتفها السابق الـ Samsung Galaxy S20 Ultra فيأتي بتصميم مميز جداً، سنعرفكم ما هي أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا ؟ وهذا هو السؤال الذي يطرحه الكثير من المستخدمين والمحبين لشركة سامسونج، أم أنه توجد هواتف أخرى منافسة تقدم مواصفات وتجربة أفضل من هذا الهاتف. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: المعالج: ثماني النواة Exynos 2100 بتكنولوجيا 5 نانو.

التخزين / الرامات: 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.

الكاميرا: خلفية رباعية 108+12+10+10 م.ب / أمامية 40 م.ب.

الشاشة: 6.8 بوصة بدقة QHD+ بها ثقب صغير.

نظام التشغيل: يعمل الجهاز بنظام تشغيل اندرويد 11.

البطارية: تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. عيوب هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: يفقد الجهاز دعمه لمنفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن وهذا شيء طبيعي في الهواتف الحديثة.

ستحتاج إلى بعض الوقت لكي تعتاد على حمل الهاتف فوزنه ثقيل نسبياً.

رأس الشاحن غير مرفق بعلبة الهاتف وستحتاج إلى شرائها بشكل منفصل كما أن سماعات الأذن غير موجوده في العلبة أيضاً.

سرعة الشحن تم خفضها لتصبح 25 واط فقط بدلاً من الـ 45 في الـ S20 Ultra السابق.

لا يدعم تركيب كارت ميموري وربما لا تحتاجه لأن مساحة الهاتف كبيرة 256 جيجا.

بروز كبير للكاميرا الخلفية كعادة هواتف سامسونج. مميزات هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات الـ 8K.

يعتبر الهاتف الوحيد في السلسلة الداعم لـ S-Pen ولكن ستقوم للأسف بشرائه بمبلغ أضافي لأنه لا يأتي مع الهاتف وسيتم وضعه في جرابات خاصة من سامسونج ( في فترة الحجز المسبق ستأخذه الجراب بالقلم مجانا ).

الهاتف الوحيد في السلسلة بـ 12 جيجا رام لضمان فتح عدد أكبر من التطبيقات في وقت واحد.

كاميرات الجهاز عالية جداً سواء الأمامية أو الخلفية فمتوقع أن تكون الأكثر تميزاً في 2021.

بطارية كبيرة تكفي استخدامك خلال يوم كامل، 5000 مللي أمبير.

المعالج يقدم أداء قوي جداَ سواء في استخدامه لأداء المهام اليومية أو لعب الألعاب الثقيلة، ثماني النواة Exynos 2100 بتكنولوجيا 5 نانو.

خامات تصنيع الجهاز برميم وفخمة جداً.

شاشة اموليد تقدم تجربة مميزة كما هو معتاد من سامسونج في هواتفها الأخيرة بالإضافة إلى أنها بدقة QHD+ مع دعمها للتردد الأعلى الـ 120Hz مع سطوع عالي جدا ونسبة تباين ممتازة.

يأتي بأحدث نظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو تقدم تجربة صوتية ممتازة جداً. سعر هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: السعر الرسمي في مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام هو 22699 جنية مع هدية للحجز المسبق وهي سماعة Galaxy Buds Live، وجراب سيلكون وقلم S-Pen والهاتف بمعالج أكسنوس داعم شبكات الجيل الخامس. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G:عيوب هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G:مميزات هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G:سعر هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G:

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