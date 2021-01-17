تحديث لعبة ببجي موبايل 2021 القوة الرونية PUBG MOBILE شحن شدات بباجي مجانا

تحديث لعبة ببجي موبايل 1442 بسهولة من الدخول على نظام هاتفك، عبر المتجر الخاص به، والقيام بتحديث PUBG MOBILE القوة الرونية، من اكثر الألعاب شهرة في العالم تأتي لعبة بابجي والبحث حول طرق الحصول على شدات ببجي موبايل مجانية لاستكمال القتال من خلال تواجد أدوات يحتاج إليها اللاعب، وهذه الشدات هي ما تسمى بمصطلح “us” ويتم الحصول عليها بطرق مدفوعة عن طريق بطاقات id، وكذلك بشكل مجاني نوضحها لكم عبر موقع ثقفني.

تحديث لعبة ببجي موبايل 1442

كثير من طرق شحن شدات ببجي قدمناها لكم، كما أجرت لعبة ببجي موبايل تحديث جديد القوة الرونية PUBG MOBILE بتاريخ 11 يناير 2021 م، ولهواتف الأندرويد يتم الدخول على متجر جوجل بلاي والدخول على تطبيق لعبة PUBG MOBILE للقوة الرونية وهي لعبة جديدة تمتاز بما يلي:

يتم السيطرة على ساحة القتال باستخدام رون الرياح بتنشيط درع الرياح لتحسين الحركة والسرعة

والرون القطبي يرفع جدار الجليد ويبطئ العدو من استخدامك للذخيرة المجمدة.

ما هي لعبة PUBG MOBILE للقوة الرونية

تقدم لعبة ببجي موبايل ألعاب كلاسيكية للموبايل صممت لدخول اللاعبين في معارك ملحمية تصل إلى 100 لاعب، وهذه الألعاب يتم التنقل بها من خلال وحدة تحكم سهلة، وبها رسومات جرافيكية عاليه، وتتضمن أصوات ثلاثية الأبعاد للتحكم من الموبايل، وتعمل على المنافسة في ساحات قتالية تتدرج في الحجو والتضاريس، حيث تحتوي اللعبة على ساحات لمدن حضرية، أو سهول وغابات، من أجل الوصول إلى تحقيق اللاعب للفوز.

تتطلب الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت

لتشغيل PUBG MOBILE يجب من توافر إصدار أندرويد 5.1.1

مساحة ذاكرة تصل إلى 2 جيجابايت

أما الأجهزة التي لا تتوافر بها تلك المتطلبات يمكن تشغيل PUBG MOBILE LITE.

متطلبات تحديث ببجي موبايل 2021 وتشغيلها

طرق شحن شدات ببجي مجانا 2021

شدات ببجي موبايل تسمى في اللعبة “us” وهي مطلوبة ويزداد البحث عنها من لاعبي لعبة ببجي بكل المستويات، من أجل زيادات الأدوات المستخدمة مع اللاعب ويحتاج إليها في مسيرته القتالية، ومن طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانية: