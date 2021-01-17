أحداثيات تردد قناة طيور الجنة 2021 على القمر الصناعي العرب سات بجودة HD

أحداثيات تردد قناة طيور الجنة 2021، تنصف قناة طيور الجنة من انجح واشهر قنوات الأطفال التي تمتلك ملايين المشاهدين، وهى من اكثر القنوات بحثا على ترددها على المحركات جوجل من قبل أولياء الأمور، والذين يفضلونها إلى أطفالهم من اجل ما تقدمه من محتوى رائع من برامج الأطفال والتي من خلالها يتم تطوير مهاراتهم وزيادة القدرة المعرفية لديهم بشكل سلس ومبسط، والاهم من ذلك هو تأسيسهم لمرحلة ما قبل الدراسة ومراجعة أساسيات التعلم طول فترة العطلات والدراسة، ولهذا نستعرض إليك عبر موقعنا تردد قناة طيور الجنة بجودة صوت وصورة عالية الدقة.

أحداثيات تردد قناة طيور الجنة 2021

قامت شبكة قنوات طيور الجنة مؤخرا بتحديث بيانات الإشارة الخاصة بها مع مطلع العام الجديد، من اجل عدم تعرض المشاهدين إلي انقطاع بث أو تشويش في الأيام المقبلة، إليك أحداثيات القناة الجديدة على القمر الصناعي العرب سات:

القمر الصناعي :عرب سات

تردد القناة : 11310

معامل الاستقطاب:عمودي V

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6/5

برامج قناة طيور الجنة لعام 2021

تقدم شبكة قنوات طيور محتوي مميز عن باقي قنوات الأطفال وجعلها في القمة دون منافس منذ انطلاقها في عام 2008، فهناك برامج تعرض منذ انطلاقها ومستمر عرضها حتى اليوم بفضل محتواه الرائع، بالإضافة إلي برامج يتم تقديمها لأول مرة في مطلع كل عام جديد ومن اشهر البرامج التي تقدمها قناة طيور الجنة :