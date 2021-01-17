أوسلو ـ د ب أ: ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النرويج سجلت 29 وفاة بشكل إجمالي بين أشخاص فوق سن الخامسة والسبعين ممن تلقوا الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا. وأضافت الوكالة أن ذلك يثير تساؤلات حول الفئة العمرية التي يجب استهدافها في برامج التطعيم الوطنية. وحتى الجمعة الماضية، كان لقاح “فايزر ـ بيوإنتيك” هو الوحيد المتاح في النرويج. ونقلت بلومبرج عن هيئة الأدوية النرويجية أن جميع الوفيات المسجلة تعود لأشخاص من كبار السن ممن يعانون من مشكلات صحية خطيرة. وأضافت أن ”معظم الأشخاص تعرضوا للآثار الجانبية المتوقعة للقاح، مثل الغثيان والقيء والحمى والآثار الموضعية في موقع الحقن “. وقالت شركة فايزر للأدوية إن “عددد تلك الوقائع لا يثير القلق حتى الآن وهي ضمن المتوقع”.

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