غرق سفينة شحن روسية قبالة ساحل تركيا على البحر الأسود

قال حاكم إقليم بارطن التركي، سينان جونر، في تصريح لوسائل إعلام رسمية، يوم الأحد، إن سفينة شحن روسية غرقت قبالة ساحل الإقليم الذي يطل على البحر الأسود.
وأوضح جونر، أن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى أفراد الطاقم وعددهم نحو 15 بعد أن أصبحوا عالقين في البحر.
ونقلت وكالة الأنباء التركية، عن حاكم الإقليم قوله، إن سفينة نقل المواد الصلبة غرقت قبالة ساحل منطقة إنكومو.
وأضاف المسؤول التركي أنه لا توجد تقارير عن ضحايا، فيما لم يعرف على الفور سبب غرق السفينة.
وقال جونر "سنبدأ عمليات إنقاذ أفراد الطاقم وعددهم قرابة 15باتوا عالقين في ثلاثة قوارب نجاة".
وأردف في تصريحاته "ليس هناك تقارير عن ضحايا أو أن قوارب النجاة تغرق الآن. الأحوال الجوية سيئة، فرق الإنقاذ تكافح أيضا للوصول إليهم".
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