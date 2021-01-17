غرق سفينة شحن روسية فى البحر الأسود قبالة ساحل تركيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، أوضح جونر، أن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى أفراد الطاقم وعددهم نحو 15 بعد أن أصبحوا عالقين فى البحر، موضحا أن سفينة نقل المواد الصلبة غرقت قبالة ساحل منطقة إنكومو.
وأضاف أنه لا توجد تقارير عن ضحايا، فيما لم يعرف على الفور سبب غرق السفينة، موضحا "سنبدأ عمليات إنقاذ أفراد الطاقم وعددهم قرابة 15 باتوا عالقين فى ثلاثة قوارب نجاة".
وتابع المسؤول التركى "ليس هناك تقارير عن ضحايا أو أن قوارب النجاة تغرق الآن. الأحوال الجوية سيئة، فرق الإنقاذ تكافح أيضا للوصول إليهم".
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