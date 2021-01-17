الإمارات تعلن توفير لقاح كورونا للجميع بدءا من عمر 16 سنة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، عن تحديث الفئات التى يمكنها أخذ اللقاح حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين، ابتداءً من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19.





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