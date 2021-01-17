الدفاع الأمريكية : انتهاء مهام القاذفتين بى 52 بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قالت قيادة العمليات المركزية، بوزارة الدفاع الأمريكية، إن القاذفتان "بى 52" أنهيتا دوريتهما فى الشرق الأوسط بنجاح، مشيرة إلى أن مهام القاذفات تؤكد التزام الجيش الأمريكى بالأمن الإقليمىن حسبما أفادت قناة "العربية".





وفى وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام عبرية، إن قاذفتين عسكريتين أمريكيتين من طراز "بوينج بى-52 ستراتوفورتريس" عبرت أجواء إسرائيل، باتجاه الخليج.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هذه هى المرة الخامسة خلال الأشهر القليلة الماضية التى تشاهد فيها طائرات أمريكية من هذا الطراز وهى تمر فوق المنطقة، وذلك غداة اختبار إيران لصواريخ متوسطة المدى خلال مناورة بحرية واسعة النطاق فى الخليج.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية كشفت، أمس السبت، عن سقوط صواريخ إيرانية بعيدة المدى قرب سفينة تجارية فى المحيط الهندى، وعلى بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أقمارًا صناعية أمريكية رصدت إطلاق الصواريخ التى سقطت بالمحيط الهندى من إيران.