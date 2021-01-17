الشرطة الكندية تفرق تجمعين لمتظاهرين مناهضين لقيود الإغلاق

جدة - نرمين السيد - وكثفت السلطات الكندية من إجراءات إنفاذ قيود التجمعات وأمر المقاطعة بالبقاء مع انتشار الفيروس بشكل كبير فى البلاد. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى مئات المتظاهرين يسيرون فى الشوارع للتنديد بإجراءات الصحة العامة والتنديد بجائحة كوفيد-19. وقالت الشرطة إن الضباط فرقوا المتظاهرين الذين تجمعوا فى ميدان ناثان فيليبس وساحة يونج دونداس. ويعتبر الإحتجاج، الذى ينظم أسبوعيا منذ الخريف، مخالف للقيود الجديدة التى تحظر التجمعات العامة والتجمعات الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص.

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