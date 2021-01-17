مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين ضد قيود الإغلاق فى أمستردام

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، تجمع المتظاهرون أمام المعارض الفنية فى متحف ريجكس ومتحف فان جوخ دون كمامات، حاملين لافتات كتب عليها "الحرية.. أوقفوا هذا الحصار" و"ماذا نريد .. الحرية!".
وكانت السلطات رفضت طلبا لتنظيم المظاهرة فى ميدان المتحف.
ورفض المتظاهرون المغادرة عندما أمرتهم الشرطة بذلك، وألقى بعضهم المفرقعات باتجاه الشرطة التى استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وكانت الحكومة الهولندية أغلقت المدارس ومعظم المحلات التجارية فى ديسمبر فى محاولة لوقف زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومددت هذا الأسبوع الإغلاق ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.
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