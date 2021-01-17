الأردن: 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 4.145 حالة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 1.623 حالة، ليصل إجمالى حالات التعافى إلى 298 ألفا و868 حالة.

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