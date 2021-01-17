عدو بوتين اللدود.. أول ظهور للمعارض نافالني بعد وصوله روسيا.. صور

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أول لقطات مصورة توثق لحظة وصول المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني بعد وصوله بالطائرة إلى العاصمة موسكو، وذلك رغم مخاوف من دولية من تعرضه للاعتقال على أيدي السلطات.

واستقل المعارض الروسي، رحلة شركة الطيران الروسية "بوبيدا" من مطار برلين الجديد، ليهبط في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية.

وبعد محاولة اغتياله بغاز الأعصاب نوفيتشوك، أخذ نافالني يتماثل للشفاء في ألمانيا منذ أغسطس.

وقال إنه لم يفكر قط في البقاء خارج روسيا لأنه لم يغادر وطنه مطلقا بمحض إرادته، و"وصل إلى ألمانيا في صندوق إنعاش".