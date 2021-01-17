الإمارات تزف بشرى سارة لجميع المواطنين والوافدين بشأن لقاح كورونا

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين والمقيمين.
وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام| إن جميع المواطنين والمقيمين، بدءا من سن 16 عاما، يمكنهم أخذ لقاح كورونا.
وأضافت أن الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح هي المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح، ضمن الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19.
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